الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

8 ألاف دولار فدية للخروج من سجون 'قسد'

8 ألاف دولار فدية للخروج من سجون 'قسد'
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن قوات “قسد” المسؤولة عن سجون في شمال شرق سورية أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، وفقًا لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.

العالم - سوريا

وتظهر نسخة من استمارة الإفراج أن السوريين المسجونين دون محاكمة في السجون بإمكانهم دفع غرامة تصل إلى 8 آلاف دولار، لكي يتم إطلاق سراحهم.

وكجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرج عنهم بيانا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة وترك أجزاء من شمال وشرق سورية تحت سيطرة قوات “قسد” التي يقودها الأكراد.

ولا يُعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين المفرج عنهما قالا إنهما يعرفان 10 أشخاص على الأقل غادرا سجن الحسكة منذ فترة بنفس الطريقة منذ تنفيذ مخطط المصالحة في العام 2019.

ونقل الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى المناطق الذي يحتلها في سورية.

روابط ذات صلة

أميركا لـ"قسد": ممنوع التصالح مع دمشق

بعد نشر وثيقة.. "قسد" تنفي إطلاق سراح معتقلي "داعش" مقابل المال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

8 ألاف دولار فدية للخروج من سجون 'قسد'

مصادر : إستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد

روسيا تدعو لضبط النفس فى ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية

مباحثات سورية عُمانية بمسقط حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

12 ألف قطعة أثرية.. هذه أبرز تفاصيل المتحف المصري الكبير