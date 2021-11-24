شاهد..مذكرة تفاهم جديدة بين المغرب والكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

وضمن برنامج الزيارة وقع المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم عسكرية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون الامنية بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.



مصدر اسرائيلي اطلع على مذكرة التفاهم التي وصفت بالسرية قال إنها لا تتضمن اتفاقات عسكرية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل، وحول تلك الاتفاقية قال المصدر انها خطوة مهمة للغاية، وستسمح للجانبين بتبادل الافكار والدخول بمشاريع مشتركة وفتح الباب للصادرات الاسرائيلية، واضاف ان مذكرة التفاهم ستمكن الجانبين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري ومجالات أخرى. ولم يرد تعليق فوري من المغرب بشأن الوثيقة.



الى ذلك، رفض مناهضو التطبيع في المغرب الاتفاقيات، بفعاليات احتجاجية ونددوا بزيارةِ غانتس. وفي بيان، دعتْ الجبهةُ المغربية لدعمِ فلسطين كلَ الهيئاتِ الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضةِ للتطبيع والشعبَ المغربي الى التعبير عن رفضِهم لاستقبالِ وزيرِ الحرب.



وكان المغرب إضافة للإمارات والبحرين والسودان، قاموا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي العام الماضي بموجب اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة.



تجدر الاشارة الى ان زيارة وزير الحرب الاسرائيلي الى المغرب تأي بموازاة اوضاع متوترة بين المغرب والجزائر، اذ ان المغرب كان وقع اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية، مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي الذي حصل أواخر العام الماضي.