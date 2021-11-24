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وزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد

وزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن لدى بلاده عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط.

العالم - سوريا

وقال مرتيني خلال مؤتمر صحفي: “فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030″، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأكد وزير السياحة السوري أن هناك عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط معينة.

أضاف: “عام 2022 سيكون أفضل عام سياحي”، مشيراً إلى وجود عشرات الطلبات من الدول الأوروبية لزيارة سوريا على طاولة الوزارة، بحسب الوكالة.

وعن المشاريع السياحية القادمة إلى سوريا قال مرتيني: “يوجد 40 مشروعاً في ملتقى الاستثمار السياحي للعام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية”.

ولفت مرتيني إلى وجود فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030.

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