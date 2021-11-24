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نتائج زيارة غروسي لطهران.. والشارع التركي يتظاهر ضد اردوغان

نتائج زيارة غروسي لطهران.. والشارع التركي يتظاهر ضد اردوغان
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تصريح المديرُ العام للوكالةِ الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي حينما قال إنّ المفاوضاتِ مع إيران كانت بناءةً ولكن لم يتم التوصلُ لاتفاق.

العالم- خاص بالعالم

واضاف اَنّ وكالةَ الطاقةِ الذرية لم تتمكن من التوصلِ لاتفاقٍ مع المسؤولين الإيرانيين، معتبراً أنّ التحدياتِ التي تواجه الطرفين هي فهمُ البعض. واكد غروسي أنّ مفاوضاتِ فيينا بشأنِ الاتفاق النووي لا تقوّض عملَ الوكالةِ الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول.. اشتعال الشارع التركي بالتظاهرات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، بعد انهيار العملة المحلية امام الدولار، مع إصرار البنك المركزي التركي على خفض معدلات الفائدة.

وعلى وقع اعتبار المعارضة بان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اصبح مشكلة امن قومي، بدأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد زيارة الى تركيا وقع خلالها اتفاقات ثنائية في مجالات عدة وتأسيس صندوق بقيمةِ عشرةِ ملياراتِ دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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