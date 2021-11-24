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امير عبداللهيان:أجريت محادثات صادقة ومثمرة مع السيد غروسي وتم الاتفاق على لمواصلة التعاون ونحتاج للمزيد من العمل لاتمام النص النهائي

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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