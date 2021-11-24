القنصلية السورية في دبي تعتذر من المقيمين

العالم - سوريا

وأصدرت القنصلية بياناً جاء فيه أنها بدأت اليوم إنجاز الجوازات التي تقدّم أصحابها بطلبات الحصول عليها في آب الماضي، حيث ستقوم بإرسالها لهم عبر البريد “الإمبوست”.

وأكد البيان أن العمل جارٍ لإنجاز الجوازات المسلّمة خلال شهري أيلول وتشرين الأول والجوازات التي يتقدم أصحابها حالياً بوثائق تثبت الحالات الاضطرارية، حيث تستقبل تلك الطلبات وفق نظام الدور المستعجل ويتم تسليم الجواز خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ولفتت القنصلية في ختام بيانها أنه لا حاجة لأصحاب الجوازات المنجزة بمراجعة القنصلية حرصاً على وقتهم وعلى الالتزام بالإجراءات الصحية وتفادياً للازدحام في القنصلية، مشيرة إلى أنها تعمل بأقصى جهد ممكن وفق البيان.

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت أزمة في الحصول على جوازات سفر أو تجديدها سواءً داخل “سوريا” أو في سفارات وقنصليات الخارج.