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مواجهات مع الاحتلال بالقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

مواجهات مع الاحتلال بالقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في القدس المحتلة، في حين أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين شمال غربي نابلس.

العالم - فلسطين

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منصور محمود على مدخل قرية العيسوية شمال القدس المحتلة بعد إيقافه وتفتيشه، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة من بلدة سلوان للتحقيق، وأجلت محاكمة الفتيين حمزة الطويل وأحمد الجولاني من البلدة حتى التاسع من كانون الأول المقبل.

إلى ذلك، أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين، وهاجموا المركبات بالحجارة، مساء اليوم الأربعاء، قرب مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل القرية على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف، إن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

يذكر أن قرية برقة تتعرض لهجوم المستوطنين لليوم الثاني تواليًا.

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مواجهات مع الاحتلال بالقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

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