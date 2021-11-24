أنصارالله تدين القرار الأسترالي بحق حزب الله في لبنان

العالم- اليمن

وأكد المكتب السياسي في بيان، هذه الخطوة الإجرامية وغيرها من الخطوات التآمرية المماثلة ضد المجاهدين في حزب الله، خدمة للكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحركات نشطة لمحور الشر المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم لاستهداف حركات المقاومة الإسلامية والشعوب الحرة الرافضة لأمريكا وإسرائيل ومشاريعهم التدميرية في المنطقة.

ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذه الخطوات الإجرامية تجاه المجاهدين في حزب الله، كما دعاهم للتحرك الجاد لإفشال الخطوات العدائية التي تستهدف الأمة الاسلامية وقضاياها العادلة وحركاتها الجهادية.