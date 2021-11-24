الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..هذا ما قاله غروسي في زيارته الى طهران

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

غداة ختام زيارته الى ايران ومسؤوليها، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من فيينا، أن المفاوضات مع إيران كانت بناءة ولكن لم يتم التوصل لاتفاق. 

العالم - خاص بالعالم

واعتبر غروسي خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماعات اليوم الاول لمجلس محافظي الوكالة، أن وكالته لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا الى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وأضاف غروسي انه لم يحدد بعد موعد الزيارة القادمةالى طهران، الا انه تم الاتفاق على التواصل عن كثب.

ورد غروسي على سؤال لمراسلة قناة "برس تي في" حول سبب تناقض تصريحاته، ايجابيا اثناء وجوده في طهران وسلبية اثناء خروجه منها.

مراسلة قناة "برس تي في": "اصغيت الى ما قلتموه في طهران البارحة وقلتم أن المباحثات كانت بناءة ولكن عندما قرأت بيانكم اليوم استخدمتم كلمة غير محسومة، المفاوضات لم تحسم، هذا يعني أن نبرتكم مختلفة وكأنها تتعارض؟"

غروسي: "كلا ليس تعارضاً المباحثات كانت بناءة وفي المسار الصحيح كانت مهنية احترافية هذا جانب، ولكننا لم نستطع ان نتوصل الى اتفاق".


مراسلة قناة "برس تي في": "اذا هذا يعني أنه من الممكن أن تتوصلوا إلى اتفاق؟".

غروسي: "نعم، يجب علينا أن نتوصل الى اتفاق، يجب علينا ان نفعل ذلك".

وحسب اعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، فأن مدير الوكالة الدولية اكد على انه لم ير أي انحراف في برنامج إيران النووي وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية. وشدد اسلامي على أن المباحثاتِ مع غروسي في طهران تناولتْ القضايا الفنية، والملفاتِ السياسية، وما اعتَبرَها مؤامراتٍ لإعاقةِ عملِ منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية.

روابط ذات صلة

واشنطن: جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق النووي

سفير كرواتيا لدى طهران: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع ايران

العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مشروع سكك حديدية ايرانية مع دول الجوار

هكذا فسر غروسي تصريحاته المتناقضة حول النووي الايراني!

شاهد..هل سينجح حمدوك بتشكيل حكومة تكنوقراط؟

مواجهات مع الاحتلال بالقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

عادة يومية منزلية "تشحذ الذاكرة" وتبطئ تدهور الدماغ

صحيفة إسبانية: المغرب يعزز احتلال الصحراء الغربية بدعم أمريكا و"إسرائيل"