بالفيديو..هذا ما قاله غروسي في زيارته الى طهران

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واعتبر غروسي خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماعات اليوم الاول لمجلس محافظي الوكالة، أن وكالته لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا الى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وأضاف غروسي انه لم يحدد بعد موعد الزيارة القادمةالى طهران، الا انه تم الاتفاق على التواصل عن كثب.



ورد غروسي على سؤال لمراسلة قناة "برس تي في" حول سبب تناقض تصريحاته، ايجابيا اثناء وجوده في طهران وسلبية اثناء خروجه منها.



مراسلة قناة "برس تي في": "اصغيت الى ما قلتموه في طهران البارحة وقلتم أن المباحثات كانت بناءة ولكن عندما قرأت بيانكم اليوم استخدمتم كلمة غير محسومة، المفاوضات لم تحسم، هذا يعني أن نبرتكم مختلفة وكأنها تتعارض؟"



غروسي: "كلا ليس تعارضاً المباحثات كانت بناءة وفي المسار الصحيح كانت مهنية احترافية هذا جانب، ولكننا لم نستطع ان نتوصل الى اتفاق".



مراسلة قناة "برس تي في": "اذا هذا يعني أنه من الممكن أن تتوصلوا إلى اتفاق؟".



غروسي: "نعم، يجب علينا أن نتوصل الى اتفاق، يجب علينا ان نفعل ذلك".



وحسب اعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، فأن مدير الوكالة الدولية اكد على انه لم ير أي انحراف في برنامج إيران النووي وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية. وشدد اسلامي على أن المباحثاتِ مع غروسي في طهران تناولتْ القضايا الفنية، والملفاتِ السياسية، وما اعتَبرَها مؤامراتٍ لإعاقةِ عملِ منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية.