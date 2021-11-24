الخارجية اليمنية تعلق تصنيف الحكومة الأسترالية حزب الله "منظمة إرهابية"

العالم - اليمن

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سبأ، أن هذا الإجراء، يأتي في خطوة لاحقة لما قامت به الحكومة البريطانية من تصنيف لحركة حماس" منظمة إرهابية"، تنفيذاً لإملاءات أمريكية خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن تصنيف بعض الحكومات، لحركات المقاومة في منطقة الشرق الأوسط مثل "حزب الله وحماس" كشف زيف ادعاءات تلك الحكومات الداعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن تصنيف حزب الله لن يخدم استقرار لبنان، ولن يؤثر على مسار قوة وتعاظم محور المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا وإيران واليمن.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة الحكومة الأسترالية وغيرها من الحكومات إلى مراجعة مواقفها، والإعلان بشجاعة، في ظل الممارسات الإرهابية التي تجري حالياً من قِبل الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة" أن هذا الكيان هو من يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم حرب بحق المدنيين، وينتهك حدود وسيادة الأراضي اللبنانية".