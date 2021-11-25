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رويترز عن شاهد عيان: انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو وعمود دخان يتصاعد من موقع الانفجار

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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