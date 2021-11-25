السلطة الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على بناء المستوطنة الجديدة

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة، في بيان: “ندين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، لتوسيع مستوطنة (عطروت)”.

وأضافت أن “المخطط يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين”.

وعبرت خارجية السلطة الفلسطينية عن قلقها من المخطط ، وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المشاريع الاستيطانية.

والأربعاء، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن بلدية القدس الإسرائيلية صادقت على إقامة مستوطنة على أرض مطار القدس بمساحة 1243 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع).

وأضافت الصحيفة أن المستوطنة الجديدة ستضم آلاف الوحدات السكنية ومساحات للفنادق ومناطق للمباني العامة والتجارية.

وحتى العام 1967، كان “مطار القدس الدولي”، الميناء الجوي الوحيد في الضفة، قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه، وتحوّله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة، إلى أن أغلقته نهائيا عام 2000.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.