أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ابرار ..

-الوزير عبداللهيان لغروسي .. على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاهل الضغوط الخارجية

سياست روز ..

-وقاحة غروسي .. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكرر إدعاءاته الفارغة بعد زيارته لطهران

آفتاب يزد...

- مظاهرات غاضبة في المدن التركية تطالب باقالة الحكومة تنديدا بالأوضاع الإقتصادية وإنهيار سعر الليرة

حمايت ..

- إحتجاجات وأجواء غضب في الشارع التركي ومظاهرات بأنقرة وإسطنبول تطالب بإستقالة أردوغان

رسالت ..

مسؤولون صهاينة يعترفون بفشل إستراتيجية الكيان الصهيوني مقابل إيران

جوان ..

- نظم الدفاع الجوي بالكيان الصهيوني تفشل في إعتراض صاروخ سوري مضاد للطائرات إنفجر قرب حيفا

ابتكار ..

- الصين تحتج بشدة على قيام أمريكا بدعوة تايوان للمشاركة في مؤتمر حول الديمقراطية

اطلاعات ..

- روسيا والصين توقعان على إتفاقية خارطة طريق للتعاون العسكري مقابل التهديدات الأمريكية

رويش ملت ..

- في ملتقى دبلوماسية المياه بطهران .. ليست هناك حلول سحرية عاجلة لمشكلة نقص المياه

كيهان ..

- في خدمة مجانية للكيان الصهيوني، أستراليا تصنف حزب الله لبنان منظمة إرهابية

آرمان ملي ..

- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي يغير كلامه في فيينا

قدس ..

- تناقضات تصريحات غروسي .. مباحثاتي في إيران كانت بناءة ولم تتمخض عن نتائج

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تعليقها السياسي ( تناقضات مستقبل التواجد العسكري الأمريكي في العراق ) .. المسؤولون العراقيون يقولون ان امريكا ستسحب وحداتها المقاتلة من العراق قبل نهاية هذا العام لكنها ستبقي مستشارين وخبرا ومدربين او من تسميهم بقوات غير قتالية .. من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون ان القوات لاامريكية ستنسحب من العراق لكنها ستبق قوات غير مقاتلة ..(إن مثل هذه التصريحات تلقي ظلالا من الشكوك حول مدى جدية الإنسحاب العسكري الأمريكي المرتقب من العراق). ولعل التحذيرات التي اطلقتها قوى واحزاب تيار المقاومة في العراق في هذا السياق مؤشر واضح على وجود مثل هذه الشكوك وعلى واقع وجود غموض يلف موضوع الانسحاب الامريكي المقرر من العراق .ولم تخف محافل عراقية مخاوفها من وجود سيناريو للابقاء على قوات امريكيةخلف يافطات مهام غير قتالية في الاراضي العراقية .

قدس ..

حول الاوضاع في تركيا كتبت صحيفة قدس في مقالها (مشاكل تركيا ترتبط برؤية أردوغان الأمنية ).. سلطان تركيا بات في وضع لايحسد عليه في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية بارتفاع العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام لمستويات قياسية الامر الذي بات يهدد بتقويض احلامه وطموحاته العثمانية .(إن تدهور الأوضاع الإقتصادية بتركيا وإنهيار سعر الليرة يرتبط مباشرة بثقل تكاليف وتبعات طموحات أردوغان العثمانية). ان اردوغان يصر على القاء مسؤولية تدهور الاقتصاد التركي على كاهل اعداء مجهولين ما، لاخفاء حقيقة ان سياساته الطموحة واحلامه العثمانية هي العامل الرئيس وراء ازمات تركيا الاقتصادية والمعيشية الى جانب سوء ادارة حكومته، فاردوغان الذي يتدخل بسوريا وليبيا واذريجان والعراق يحاول القيام بدور يفوق حجم وقدرات وثقل تركيا . والثمن هو ما تشهده تركيا اليوم.

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( غضب شعبي بالمغرب ضد زيارة غانتس ) كتبت صحيفة جمهوري إسلامي .. زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب فجرت اجواء غضب شعبي واجواء ادانة واسعة النطاق في الشارع المغربي. وفي هذا السياق( أصدرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية بيانات تنديد تعتبر زيارة الوزير بيني غانتس للرباط وصمة عار). وطالبت بيانات الادانة هذه بشكل عام من وقف مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحذرت احزاب مغربية من وجود مخططات صهيونية للتغلغل بالمغرب وشمال افريقيا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع في السودان في مقالها ( تعقيدات ومتاهات الأزمة السودانية ..) الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بعد شهر من انقلابه العسكري ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم يقنع قطاعات ومكونات سياسية وشعبية واسعة في الساحة السودانية . (إن حمدوك الذي وصل عبر هذا الإتفاق للسلطة بعد عزله بلإنقلاب العسكري يحاول دون جدوى إقناع الشارع بصحة موقفه).فحمدوك يؤكد انه ابرام هذا الاتفاق السياسي للحفاظ على المسار الديمقراطي الا ان قوى سياسية رئيسية ابرزها قوى الحرية والتغيير لها رأي آخر تماما يقول ان الاتفاق السياسي مجرد غطاء لبقاء سيطرة العسكر على مقاليد الامور . وانطلاقا من هذه الرؤية تستمر المظاهرات في الخرطوم وفي العديد من المدن السودانية ضد حكم العسكر مطالبة بنقل السلطة فورا لحكومة مدنية وبعودة الجيش لثكناته, وهو طلب من المستبعد ان يجد آذاما صاغية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها (إحتجاجات واسعة بتركيا إثر سقوط الليرة ..) الامور تتطور بشكل متسارع في الساحة التركية في ظل سقوط قيمة الليرة وتدهور الاوضاع الاقتصادية .. (إن المدن التركية وخاصة العاصمة أنقرة وإسطنبول تشهد مظاهرات غاضبة ضد الرئيس التركي وسياسات حكومته ).. الى جانب ذلك تتحرك احزاب المعارضة داعية لاجراء انتخابات مبكرة للخروج من الازمة التي تعصف بهذا البلد . وسجلت الليرة التركية المزيد من الانخفاض والتراجع مقابل العملات الدولية الرئيسية الامر الذي ادى الى تفجر موجة غلاء رهيب في الاسواق والى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات .وتحدثت الانباء عن اخذ المظاهرات الاحتجاجية طابعا سياسيا يدعو لاقالة اردوغان وحكومته , كما تتحدث الانباء عن اجراءات امنية مشددة في المدن التركية .

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على تدهور الاوضاع الانسانية في افغانستان وكتبت في تقريرها (منظمتا العفو الدولية واليونسيف تحذران ) من كارثة كبرى قريبة بافغانستان .. دعت منظمة العفو الدولية الى رفع القيود التي تحول دون ارسال المساعدات الانسانية الى افغانستان .. (بيان منظمة العفو حذر من أن المجاعة تهدد نصف عدد سكان أفغانستان على الأقل وأن مليون طفل لايجدون قوتهم اليومي ). وحثت المنظمة البلدان التي تحتجز اموال افغانية على رفع هذ الحجز فورا ليتسنى للحكومة الافغانية استيراد ما يحتاجه هذا البلد من مواد غذائية من الخارج . من جانبها حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف من ان احتجاز الاموال الافغانية يهدد حياة وسلامة اطفال افغانستان بالدرجة الاولى وسط تفشي المجاعة والامراض ونقص القاقير والعناية الصحية . منظمتا العفو واليونيسيف الدوليتان اكدتا على ايصال المعونات لافغانستان بغض النظر عمن يحكم في كابول .