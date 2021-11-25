الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان إستعدادات لتظاهرات في الخرطوم وعدة مدن للتنديد باتفاق حمدوك والبرهان

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

بالفيديو.. مراسل العالم: السودان يستعد لـ"مسيرات الوفاء للشهداء"

سوريا..تخصيص 3033 مسكناً للمكتتبين في مشاريع السكن الشبابي

أردنيون يطالبون بإطلاق محتجين على اتفاق "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال

في خطوة استفزازية.. مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

شاهد..سيف الإسلام القذافي خارج الدائرة الإنتخابية