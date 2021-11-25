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استشهاد 3 يمنيين واستمرار خروقات العدوان في محافظة الحديدة

استشهاد 3 يمنيين واستمرار خروقات العدوان في محافظة الحديدة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب ثلاثة آخرين ومهاجران أفريقيان بغارات وقصف العدوان السعودي في أمانة العاصمة ومحافظة صعدة شمالي البلاد كما استمرت الخروقات بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 188 خرقاً بينها زحف في حيس ومحاولة تسلل في الجبلية وغارة لطيران تجسسي على حيس، و53 خرقاً بقصف مدفعي و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات تحليق 24 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و24 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وحيس والجبلية.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين نتيجة غارة لطيران العدوان استهدفت مبنى قيد الإنشاء تابع لمستشفى اليتيم بمديرية معين في أمانة العاصمة.

وشن طيران العدوان غارة أخرى على حي الأعناب السكني، وغارة بالقرب من مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر ومهاجران أفريقيان بنيران سعودية في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية صرواح.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بغارة حوش الجمارك بمديرية حرض محافظة حجة.

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