هاشتاغ 'المغرب يخون الامة الاسلامية' يجتاح الجزائر

العالم - نبض السوشيال

الوسمان الجزائريان المعاديان لمملكة للكيان الاسرائيلي المحتل ولمملكة المغرب لتطبيعها الخياني مع هذا الكيان القيط تزامنا مع مجريات الاحداث الاخيرة في هذا البلد العربي الذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيه حملة تضامن واسعة مع لاعب الجودو الاولمبي الجزائري فتحي نورين بعد اعلانه الاعتزال عن عالم الرياضة اثر تسطيره بطولة من نوع اخر حينما رفض مواجهة لاعب من كيان الاحتلال الاسرائيلي في اولمبياد طوكيو 2020، وبسبب هذا الرفض حكمت عليه اللجنة الاولمبية الدولية بالايقاف لعشر سنوات عن خوض المباريات.

ادى هذا التوقيف عن خوض مباريات الجودو باعلان فتحي نورين اعتزاله المبكر من عالم الرياضة، مؤكدا عدم ندمه على ما قام به، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع اللاعب الجزائري بعد اعلانه الاعتزال..

الوسمان تزامنا ايضا مع كشف المغرب والكيان الاسرائيلي عن مؤامرة التطبيع الاسرائيلية الجديدة مع المغرب ومحاولات تمديد التطبيع في المنطقة واثارة النزعات فيها وتطويق شعوبها بعد جر حكوماتها للتطبيع المذل كما هو حال المغرب والامارت والاردن ومصر والبحرين والسودان.. الدول العربية التي عقدت اتفاقات تسوية مع حكومات الاحتلال الاسرائيلي المتتالية ابتداء من مؤامرة "كامب ديفيد" التي قاده الرئيس المصري الاسبق انور السادات الى اتفاقية وادي عربة الاردنية مع الاحتلال الى سلسلة الاتفاقات المهادنة الاخيرة التي بدأتها الامارات العربية والتي امتدت فيما بعد الى البحرين والسودان والمغرب.

الاعتراضات على حكومة المغرب لم تقتصر على النشطاء الجزائريين والشعب الجزائري الحر انما التنديد باتفاقات المغرب شمل حتى الشعب المغربي الذي استنكر بشدة تصرفات الحكومة التطبيعية فقد خرج المغاربة في وقفات احتجاج تعبيرا عن رفضهم لكل علاقة تطبيع مع الكيان الاسرائيلي المغتصب لارض فلسطين، ومن ذلك تنديد "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، وتنظيمه وقفة احتجاجية مساء أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان بالرباط، وذلك للتنديد بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" للمغرب.

وكان وزير الاحتلال بيني غانتس، قد حل مساء أمس بالرباط في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير حرب الاحتلال الاسرائيلي للمغرب، وعقد اجتماعا مغلقا مع الوزير المغربي المنتدب في الدفاع، عبد اللطيف الوديي، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التصنيع العسكري، ومذكرة تتعلق بتعاون أمني بين المغرب و"إسرائيل" واختتم غانتس لقاءاته، بإ جراء مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة.

بلاغ الجبهة المغربية لدعم فلسطين عبر عن رفضها "لقدوم مجرم الحرب ووزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للمغرب"، ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع كل "الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع، وكافة المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبير الشعبي عن رفضنا لاستقبال جزار غزة ببلادنا"، من خلال المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات الجزائرية حول وسمي (#المغرب_يخون_الامه_الاسلاميه و #التطبيع_خيانه) حيث اعاد حساب المغرد الجزائري (وحيد) نشر فيديو للمغرد (رَاشـــــد | Rashid) قال فيه (هكذا استقبل نظام المخزن العميل المجرم وزير الدفاع الإسرائيلي #غانتس).

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نشر حساب الناشطة الجزائرية (أنا ساجدة - I'm SAJEDA) صورة لمجموعة من ضبط الجيش الجزائري وهم مبتسمون في وصف حال الضباط الجزائريين عند سماعهم اعلان اتفاقية الدفاع بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والمغرب عقائلة:

الجيش الجزائري لما سمع باتفاقية الدفاع بين المخزن والصهاينة #المغرب_يخون_الامة_الاسلامية #الحماية_الاسرائيلية_للمغرب

نشرت الناشطة الجزائرية (كوكب الجزائر) فيديوها موثقا لتقرير خارجي يوضح ان مساعدة الملك المغربي السابق الحسن الثاني الاستخبارية للصهاينة كان لها دور مباشر في انتصار الكيان الاسرائيلي على الددول العربية في حرب 1967.

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غرد حساب الناشط الجزائري (اسكندر) منتقدا النظام المغربي الذي فرش ارضه وردا باستقباله وزير الحرب الاسرائلي المجرم في وقت يدفع ابناء فلسطين دماءهم لتحرير ارضهم من رجس الصهاينة المجتلين قائلا:

#المغرب فرش عرضه و شرفه ليدوس عليه #مجرم_حرب قت_ل أطفال #غزة ليقلدوه وزير دفاعهم و يتم الإحتفاء به في #المغرب ليزكوا فعله ضد البراءة #الفلسطينية .... البعض يدفع دمه ثمنا غاليا ليصنع #مجده و البعض يدفع شرفه و عرضه ليدخل #مزبلة التاريخ . #المغرب_يخون_الامة_الإسلامية

كما نشر حساب المغرد الجزائري (رَاشـــــد | Rashid) فيديو اخر بصورة نقل مباشر عن اعتراضات المواطنين المغاربة للاتفاقات المغربية الاسرائيلية وغرد قائلا:

#عاجل #مباشر المغرب على صفيح ساخن استمرار المظاهرات لليوم الخامس على التوالي في مختلف المدن المغربية وسط استنفار وقمع أمني رهيب. #المغرب #التطبيع_خيانة #المغرب_يخون_الامة_الإسلامية

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حساب الناشط الجزائري (عيسى جودي aissa djoudi) نشرة صورة من اربعة مقاطع اثنان منهما للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقته الحالي المعاصر وعندما كان شابا ضابطا في الجيش الجزائري وصورتان اخرتان لملك المغرب حاليا وفي صباه.. وغرد قائلا:

الدنيا مقامات والخيل تعرف خيالها #المغرب_يخون_الامة_الإسلامية #المغرب

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط الجزائري (محمد ايوب) الذي نشر فيديو لوزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس وهو يرقص ابتهاجا في حفلات اقيمت له في المغرب، قال فيها (محمد ايوب):

الحفلات على قدم وساق في مهلكة العار والخيانة. وزير الدفاع الص@يوني يحتفل مع زوجات مسؤولين العياشة .. #الخيانة_العظمى #المغرب_يخون_الأمة_الإسلامية

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