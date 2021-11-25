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فيديوغرافيك.. ماذا يحدث في إثيوبيا

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس الوزراء الاثيوبي "آبى أحمد" إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب مع استمرار زحف قوات إقليم "تيجراى" نحو العاصمة أديس أبابا.

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