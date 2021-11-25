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الصحة الايرانية: 4850 إصابة و 96 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 4850 إصابة و 96 حالة وفاة جديدة بكورونا
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 4850 إصابة و 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: ان فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الوبائي التي اجريت على صعيد البلاد منذ امس الرابعاء لغاية اليوم الخميس، سجلت 4 الاف و 850 اصابة جديدة، ليرتفع مجموع الاصابات في ايران الى 6 ملايين و 97 الفا و 672 حالة.

واشارت وزارة الصحة الى حصول 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة ان اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء بلغ 129 الفا و 376 حالة وفاة.

كما نوه البيان بان اجمالي حالات الشفاء من هذا المرض في البلاد، بلغ لحد الان، 5 ملايين و 830 الفا و 653 حالة.

وعن التطعيم العام للوقاية من الوباء، اشارت وزارة الصحة في بيانها الى تطعيم ما يبلغ 104 ملايين و 24 الفا و 229 جرعة (بما يشمل الجرعتين الاولى والثانية والجرعة التذكيرية او الداعمة) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد.

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