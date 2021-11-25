العالم - العراق

وحسب " السومرية نيوز"، قال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة تم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين".

وأضاف عمران، انه "تم توفير كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وانهم يعانون من اوضاع إنسانية حرجة".

وكانت بغداد قد أعلنت الخميس الماضي، توثيقها سفر 430 عراقيا عالقا على حدود بيلاروسيا، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، أن 430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون هذا اليوم (الخميس الماضي)، وان فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين"، وان الوزارة تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية.