أزمة تراخيص الصيد في قناة المانش.. صيادون فرنسيون يغلقون الموانئ

العالم ـ أوروبا

وقال جيرار روميتي رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكست. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.

وسيمنع الصيادون وصول العبّارات في ثلاث موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه. وعلى البر، سيمنعون وصول مركبات الشحن إلى محطة الشحن عبر النفق تحت المانش لبضع ساعات.

وأضاف روميتي "لقد مر 11 شهرا ونحن ننتظر القرار. صبرنا له حدود. نأمل أن يسمع هذا التحذير" من دون أن يستبعد فرضية "عدم اتخاذ أي إجراء" في المستقبل.

واعتبر ان هذه الخطوة بمثابة رد على الموقف "الاستفزازي" و"المهين" للبريطانيين.

كما شكك روميتي في مدى صلابة التزام الأوروبيين الداعم لصيادي الاتحاد الأوروبي مرحبا ب"الإنذار" الذي وجهته الأربعاء المفوضية الأوروبية والتي طلبت فيه من لندن تسوية هذا النزاع بحلول 10 كانون الاول/ديسمبر.