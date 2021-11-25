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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: سماع دوي انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول
مصادر عراقية: إحباط مخطط لداعش لاستهداف بغداد
السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا الى 11 قتيلاعلى الأقل وأن 46 شخصا لا يزالون عالقين داخله
محكمة النقض المصرية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق 22 متطرفا بينهم ضابط سابق
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأحادية الأمريكية غير مشروعة وتضر مصالح حلفائها
موسكو: واشنطن تسعى إلى وضع عقبات لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
أ ف ب: ماكرون بعد كارثة غرق مهاجرين في المانش يطلب من جونسون عدم "استغلال وضع مأساوي"
مراسل العالم: الأمن الوطني العراقي يسقط طائرة مسيرة تحمل 10 كلغ من المتفجرات في صحراء محافظة كربلاء المقدسة
السودان إستعدادات لتظاهرات في الخرطوم وعدة مدن للتنديد باتفاق حمدوك والبرهان
ا ف ب: ارتفاع عدد ضحايا التفجير بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو الى 8 قتلى
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-11-2021
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الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.