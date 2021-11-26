وزير الحرب الإسرائيلي يغادر المغرب بعد توقيع اتفاق تعاون أمني

العالم- الاحتلال



ورأى غانتس، أنَّ زيارتَه للمغرب أعطت دفعاً قوياً لأمنِ كيانهِ وعلاقاتهِ الخارجية.

ووقع الطرفان مذكراتِ تفاهمٍ وتعزيزِ التعاون الامني والعسكري بينهما، تشملُ شراءَ الرباط طائراتٍ مُسيّرة وأنظمةً مضادةً للصواريخ وراداراتٍ من كيانِ الاحتلال وتكليفَه تحديثَ بعضِ طائراتِ المغرب المقاتلة. وهذه الاتفاقياتُ هي الاولى من نوعِها بين كيانِ الاحتلال ودولةٍ عربية.

وقال رئيسُ مجلسِ الأمةِ الجزائري صلاح قوجيل إنّ بلادَه هي المستهدفةُ بزيارةِ الوزيرِ الاسرائيلي للمغرب. واضاف أنّ الاعداءَ يتجندون أكثرَ فأكثرَ.