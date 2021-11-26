شاهد.. الجبهة الداخلية في اليمن تستنفر لمواجهة تصعيد قوى العدوان

العالم - مراسلون

في مواجهة العدوان السعودي الامارتي وتصعيده على جبهة الساحل الغربي لليمن بين الحديدة وتعز في مديريتي حيس ومقبنة شهدت محافظات تعز واب لقاءات واجتماعات موسعة للسلطات المحلية بحضور رسمي للمجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني لتوحيد الجبهة الداخلية والتعبئة العامة ولاستنفار لمواجهة العدوان وإسناد الجيش واللجان الشعبية بالمقاتلين والمال والسلاح وتوجيه الدعوة لكل مغرر بهم للعودة الى صف الوطن قبل فوت الاوان.

وقال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم:" اننا نؤكد من خلال هذا الإجتماع بأننا أمة واحدة من كل المحافظات وفريق واحد لكل شيء، التنسيق والتدريب وللتحشيد وللتصدي لأي عدوان، الحديدة دحرت هذا العدوان وان شاءالله محاولات المرتزقة بائسة على محافظات إب ومحافظة تعز فاشلة بإذن الله".



على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة الانتصار والردع لكل مخططات العدوان ومشغليه والى الساحل وترابه عهد يجدد على الانتصار لليمن وسيادته وهو ما عزم عليه قيادات أبناء هذه المحافظات وأكدوا أن العدوان أخطاء حسابه فيها في التصعيد وارتكاب الجرائم الدموية بحق المواطنين.

بدوره قال محافظ تعز الشيخ صلاح بجاش:" لقائنا بقيادة الدولة والمحافظين في محافظة إب وجميع الشخصيات التي تجتمع من مجلس النواب ومجلس الشورى من ثلاثة محافظات يتم ضمن التنسيقات لمشاورة المستجدات التي تدور في الساحة من تصعيد العدو وارادوا ان يجعلوا من هذه المحافظات بؤرة صراع لكن الحمدلله اليوم اتفق جميع المحافظين على ربط الجبهات بالرجال وبالمال والحفاظ والدفاع عن هذه المحافظة".



اجتماعات ولقاءات رسمية سبقها استنفار شعبي على امتداد ثلاث محافظات يمنية يتبعها تحركات نحو جبهات القتال تؤكده المعطيات الميدانية في مواجهة العدوان في مربع الساحل وغيره لتكشف الساعات القادمة الكثير من المفاجآت.

ومع تصعيد العدوان وفشل مشاريعه تستمر الجبهة الداخلية بالتمسك وبالوعي لإستمرار بلغة المواجهة والصمود والإنتصار.