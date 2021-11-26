5 أطعمة تناولها للحفاظ على صحة العين.. منها الفلفل والبروكلي

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وهى أطعمة غنية بالبيتا كاروتين، الذى يستخدم لإنتاج فيتامين أ، ويساعد فيتامين أ الدماغ على الرؤية بشكل أفضل، بحسب ما نشره موقع " wellandgood".

1.الفلفل الحلو

الفلفل ذو الألوان الزاهية غني بفيتامين أ، السبب وراء أهمية فيتامين (أ) لصحة العين هو أنه مضاد للأكسدة يستحوذ على الإجهاد التأكسدي ويمنعه من إتلاف المزيد من الخلايا، بما في ذلك العين، كما يحتوى الفلفل على لوتين وزياكسانثين، وهما عنصران مغذيان رئيسيان لصحة العين، واللوتين يعمل كمانع لإتلاف الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

2.البيض

الشيء الرائع في اللوتين والزياكسانثين، أن العناصر الغذائية غالبا ما توجد معا في نفس الأطعمة، أحد هذه الأطعمة هو البيض، تم العثور على لوتين وزياكسانثين على وجه التحديد في جزء صفار البيض، تشمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في صفار البيض المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك.

3.الخضر الورقية الداكنة

أن هناك مكانا آخر ستجد فيه اللوتين والزياكسانثين هو الخضراوات الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ، تحتوي جميع الخضراوات الورقية الداكنة على هذه العناصر الغذائية، وهذا مجرد سبب آخر يجعل أخصائيى التغذية يوصون الناس بها كثيرا.

4.البروكلي

ربما تعلم بالفعل أن البروكلي مصدر كبير للألياف ، لكن هل تعلم أنه يحتوي على الكثير من اللوتين والزياكسانثين أيضا؟ مما يعني أن الخضار الصليبية غذاء رائع لصحة العين، لا يستطيع الجسم إنتاج اللوتين والزياكسانثين ، ولهذا السبب من المهم جدا تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

5.الحمص

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على اللوتين والزياكسانثين أمر رائع ، لكن هناك عنصرا غذائيا آخر يجب مراعاته هو الزنك، الزنك هو الناقل لفيتامين أ ، أحد مصادر المغذيات هو الحمص ، الذي يحتوي على 1.5 ملليجرام من المغذيات لكل وجبة.