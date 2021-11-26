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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يستطلع آخر الانجازات الايرانية في مجال الفضاء ويرأس اجتماعا للمجلس الاعلى للفضاء

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

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