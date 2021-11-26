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تهديدات ماكينزي ضد ايران رسالة غيرعملية لهذا السبب..

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب والباحث السياسي د. وسام اسماعيل ان تهديدات كينيث ماكينزي ضد ايران ليست سوی رسالة غيرعملية لطمأنة الحلفاء.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح د. وسام اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الولايات المتحدة لايمكن ان تخرج من الخطاب النمطي لها وهو خطاب القوة والتهديد وتصريحات قائد القيادة العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط كينيث ماكينزي تأتي في هذا السياق.

وأكد ان الولايات المتحدة لاتستطيع هضم التنازل عن عقوباتها واعطاء الجمهورية الاسلامية ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة اخری، مقابل العودة الی المفاوضات؛ لان المعروف ان الولايات المتحدة دائماً هي التي تفرض ارادتها علی الجميع ولاتتنازل امام الاخرين.

وأشار الی ان تهديدات ماكينزي هي نوع من الطمأنة للحلفاء، لأن نفس انخراط الولايات المتحدة في محادثات مع ايران، بغض النظر عن النتيجة سوف يقلق حلفاء واشنطن في المنطقة وتخبطهم في كيفية تنبؤ المستقبل.

وبيّن اسماعيل ان الولايات المتحدة بدأت بتغيير استراتيجيتها في المنطقة والكل يعرف ذلك، ولن تذهب الی حرب مع الجمهورية الاسلامية في هذه المرحلة؛ فقد كانت الظروف في أوقات افضل بالنسبة للولايات المتحدة وأصعب للجمهورية الاسلامية ولم تتخذ واشنطن خيار الحرب فكيف بالنسبة للظروف الحالية.

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شاهد بالفيديو.. تهديدات ماكينزي ضد ايران رسالة غيرعملية لهذا السبب..