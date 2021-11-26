شاهد.. مخاوف عالمية حول متحور جديد لكورونا

العالم - كورونا

المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض حذر من تداعيات كبيرة متوقعة لفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، مؤكدا ارتفاع الاصابات في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الفيروس.

المفوضية الأوروبية دعت دول الاتحاد الى إعطاء جرعة معززة من اللقاح، بهدف تمديد صلاحية الشهادة الصحية الأوروبية التي لن يعترف بصحتها دون هذه الجرعة.واعلنت الهيئة الناظمة الأوروبية للأدوية الموافقة على إعطاء لقاح فايزر للأطفال.

في غضون ذلك ، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد عن وضع ستة دول أفريقية في القائمة الحمراء وحظر الرحلات الجوية منها واليها بسبب المتحور الجديد من كورونا وأشار إلى أن اللقاحات قد لا تكون فعالة إزاء هذا المتحور.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن المتحور الذي ظهر جنوب أفريقيا يشكل أكبر تحد منذ بداية الوباء، وأوضحت أن هذا المتحور يملك قدرة على التحول تفوق بضعفين قدرة متحور دلتا.واكد الفريق العلمي الذي اكتشفه بأنه سريع الانتشار، ومعظم إصاباته من الشباب.كما عثر على السلالة الجديدة المتحورة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ.

بدورها أعلنت فرنسا إجراءات جديدة لمواجهة انتشار كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات أكثر من اثنين وثلاثين ألفا، لكن وزير الصحة أوليفييه فيران رفض فرض حجر صحي وحظر التجول.

وبعد تسجيل المانيا اعلى حصيلة في عدد الاصابات بلغ اكثر من خمسة وسبعين الف اصابة جديدة يوميا بالفيروس وتجاوزت الحصيلة الاجمالية لضحايا الجائحة عتبة مئة الف وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصاعد عدد الإصابات والوفيات بسبب جائحة كورونا بالخطيرة للغاية، داعية إلى فرض مزيد من القيود.

وفي التشيك اعلنت حالة الطوارئ واغلاق اسواق اعياد الميلاد والنوادي الليلية واعادة النمسا تدابير الإغلاق وفرضت قيود أقل صرامة لاتفيا وهولندا.كما أعيد فرض قيود إضافية في إيطاليا وكذلك في سلوفاكيا حيث دخل إغلاق شبه كلي حيز التنفيذ.