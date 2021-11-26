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قائد البحرية الايرانية: حدود البلاد أصبحت على بعد ألفي كيلومتر

قائد البحرية الايرانية: حدود البلاد أصبحت على بعد ألفي كيلومتر
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

صرح قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ، ان حدود البلاد البحرية اصبحت حاليا على بعد 2000 كيلومتر من الشواطئ الايرانية.

العالم - ايران

خلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة اليوم بطهران ، هنأ قائد البحرية الايرانية بأسبوع التعبئة ونوه الى ذكرى استشهاد العالم النووي الايراني الشهيد محسن فخري زادة، وقال: ان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش، على الرغم من المثلث المشؤوم الذي رسمه العدو والمكونة من المؤامرات والتهديدات والحظر، استطاع أن يحافظ على تجهيزاته بواسطة الاستفادة من العلماء والحرفيين الأعزاء.

واضاف: فی الوقت الحاضر اصبحت حدود البلاد على بعد 2000 كيلومتر على الأقل ورفعنا العلم الإيراني في أعماق المحيطات.

وتابع قائد البحرية الايرانية: ان المجموعة 79 من الأسطول الايراني متواجدة في البحر الأحمر لحماية البحارة والسفن التجارية في أعماق المحيط الهندي.

ومضى قائلا: إيران هي الدولة الوحيدة التي ارست قواتها البحرية الأمن لخطوطها الملاحية بشكل مستقل ودون استخدام البوارج الحربية.

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