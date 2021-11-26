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وزير داخلية فرنسا يسحب الدعوة من نظيرته البريطانية: ’لست موضع ترحيب’

وزير داخلية فرنسا يسحب الدعوة من نظيرته البريطانية: ’لست موضع ترحيب’
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة الفرنسية إن وزير داخليتها، جيرالد دارمانان، أبلغ نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، بأنها "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع يوم الأحد القادم بفرنسا بشأن قضية المهاجرين.

العالم - أوروبا

ويأتي سحب الدعوة من الوزيرة البريطانية، بعد انتقاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ودعوته لباريس لإستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة.

وقال دارمانان: "فرنسا تعتبر الرسالة العلنية لرئيس الوزراء البريطاني غير مقبولة وتتعارض مع مناقشاتنا بين النظراء. وبناء على ذلك، لم تعد بريتي باتيل مدعوة لحضور الاجتماع الوزاري يوم الأحد الذي يتم الاحتفاظ به بالصيغة التالية: فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والمفوضية الأوروبية".

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وزير داخلية فرنسا يسحب الدعوة من نظيرته البريطانية: ’لست موضع ترحيب’

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