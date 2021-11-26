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القوات العراقية تنجح في ضبط أعتدة وصواريخ في حمام العليل

القوات العراقية تنجح في ضبط أعتدة وصواريخ في حمام العليل
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوات العراقية من القبض على مطلوبين والعثور على أعتدة وصواريخ بحمام العليل في نينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني أن " القوات الامنية في قيادة عمليات نينوى تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وانفاذ القانون، وتطهير الأراضي، ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من العثور على خمس عبوات ناسفة وقتابر هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت نفق يستخدم من قبل عناصر "داعش" كوكر لهم".

الى ذلك "القت القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضاً على 13 قنبرة هاون عيار 120 ملم وأربعة صواريخ ما تسمى جهنم وخمسة صواريخ كاتيوشا و34 إطلاقات مدفع في قرية ابو فشكة ضمن قاطع عمليات نينوى، فضلا عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في نينوى".

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