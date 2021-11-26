الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا تفرض حظرا على دخول من زاروا مجموعة من دول جنوب قارة أفريقيا خلال الأربعة عشر يوما الماضية بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني يزور معرض أحدث منجزات صناعة الفضاء

إطلالة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

شاهد.. رواد مواقع التواصل يرون مجازر السعودية بحق الشعب اليمني

قمة روسية-أرمنية-أذربيجانية بخصوص قره باغ في سوتشي اليوم

سيول متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى إعلان ’نهاية الحرب الكورية’

انتهاء الصفحة الثانية من العملية الأمنية في ديالى