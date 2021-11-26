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مصادر عراقية: اسقاط حواجز كونكريتية تابعة للمنطقة الخضراء في بغداد من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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