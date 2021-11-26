تشديد القيود بأوروبا وآسيا بعد اكتشاف متحور جديد ومنظمة الصحة تدعو للتريث

العالم ـ أوروبا

وحظرت بريطانيا رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وبلدان مجاورة وطلبت من مواطنيها العائدين من هناك الخضوع لحجر صحي. وبعد ساعات من تلك الخطوة حذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529 (الذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا)، قائلا إنه يجب "في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر".

وقال إن "فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات".

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529"،ووصف متحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.

واجتمع علماء من جنوب إفريقيا اليوم الجمعة مع خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل مناقشة السلالة الجديدة من الفيروس التاجي المكتشفة في بوتسوانا، الواقعة جنوب القارة الإفريقية. وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة على الإنترنت: "ليس لدينا معلومات كافية عنها حتى الآن. المتاح أقل من 100 تسلسل جيني كامل.... ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي أيضا يسعى لوقف السفر الجوي من المنطقة.

ولا يزال العلماء يدرسون السلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة هذا الأسبوع، لكن الأنباء حولها هزت أسواق الأسهم والنفط العالمية وسط مخاوف من قيود جديدة تضر بالاقتصادات الضعيفة بالفعل في جنوب القارة الأفريقية.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن السلالة المتحورة (بي.1.1.529) تحتوي على "بروتين تاجي" يختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مدى فعالية اللقاحات الراهنة الفعالة مع السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن السلالة الجديدة انتقلت على الأرجح لبلدان أخرى.

وقال بن كاولينج من جامعة هونج كونج "أعتقد أنه يتعين علينا أن نقر بأن هذا الفيروس موجود في أماكن أخرى في الأغلب. لذلك إذا أغلقنا الأبواب الآن فربما يكون قد فات الأوان".

واكتشفت السلالة الجديدة في هونج كونج وبوتسوانا حسبما ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية.

وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قد بدأت بالفعل في توسيع نطاق تقديم جرعات معززة من لقاحات كورونا وتشديد قيود المكافحة مع اجتياح موجة رابعة من الجائحة القارة مع تفشي السلالة دلتا.

وأعلن الكثير من البلدان الأوروبية تسجيل زيادة قياسية في الإصابات. وتأتي الموجة الجديدة مع بدء موسم الشتاء في أوروبا والولايات المتحدة وبدء تجمع مزيد من الناس في أماكن مغلقة قبل موسم عيد الميلاد، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة لانتشار العدوى. وفرضت إيطاليا اليوم الجمعة حظرا على دخول من زاروا دول جنوب القارة الأفريقية خلال الأربعة عشر يوما الماضية. وفي ألمانيا قال مصدر بوزارة الصحة إن البلاد ستعلن أن جنوب أفريقيا "منطقة سلالة متحورة". وأوقفت فرنسا كل الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا لمدة 48 ساعة.

وستحظر البحرين وكرواتيا الرحلات الآتية من بعض الدول. وأصدرت الهند مذكرة إرشادية لجميع الولايات باختبار وفحص المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا ودول أخرى "محل خطر"، في حين شددت اليابان القيود بالنسبة للقادمين من جنوب أفريقيا وخمسة بلدان أفريقية أخرى.

ويجتاح فيروس كورونا العالم منذ عامين بعد رصده لأول مرة في وسط الصين، وأصاب نحو 260 مليون شخص وأودى بحياة 5.4 مليون في أنحاء العالم.