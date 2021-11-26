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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وجنوب أفريقيا

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وجنوب أفريقيا
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وفرنسا باتجاه المملكة، وذلك لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية جراء كورونا.

العالم - المغرب

وقالت الخارجية المغربية عبر "تويتر" إن السلطات المغربية قررت منع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا، من الدخول إلى البلاد.

وأشارت إلى أن ذلك الإجراء يأتي "في إطار الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، ولمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض الدول".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية المغربية تعليق الرحلات المباشرة القادمة من فرنسا بدءا من نهاية اليوم الجمعة، ثم أعلنت تأجيل موعد التعليق حتى يوم الأحد 28 نوفمبر، عند الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة بدلاً من اليوم.

وقالت الخارجية إن ذلك التأجيل يأتي بهدف "تسهيل عملية عودة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب".

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