الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: استنفار أمني كثيف أمام مقر وزارة الداخلية في تونس ووسائل إعلام محلية تقول إن الشرطة أحبطت هجوما إرهابيا

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية

احباط هجوم ارهابي امام مقر وزراة الداخلية التونسية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وجنوب أفريقيا

مملوك يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص جرائم الارهاب

'الانقاذ الوطني' يكرم دور قناة العالم في تغطية احداث اليمن

الأردن: ارتفاع على درجات الحرارة وطقس لطيف في بعض المناطق