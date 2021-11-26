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أمير عبداللهيان يعقد ندوة مع مدراء وسائل الإعلام

أمير عبداللهيان يعقد ندوة مع مدراء وسائل الإعلام
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ندوة مع مسؤولي وسائل الاعلام في البلاد حول محادثات فيينا وقضايا السياسة الخارجية.

العالم-إيران

واستضاف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان كبار المسؤولين الإعلاميين والمدراء التنفيذيين والمحررين الإعلاميين في وزارة الخارجية للمرة الثانية خلال الـ 100 اليوم الماضية .

وناقش أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع الودي أهم قضايا السياسة الخارجية خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة ، بما في ذلك الأولويات الإقليمية ، وزيارة آية الله رئيسي إلى تركمنستان ، والمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في ذلك البلد ، والوضع في أفغانستان ، والسياسة الخارجية المتوازنة مع آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والعلاقات مع الجيران وآخر التطورات الدولية وكذلك محادثات فيينا الأسبوع المقبل.

بدروهم أعرب المسؤولون الإعلاميون في الاجتماع ، عن وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مختلف قضايا السياسة الخارجية والمفاوضات في فيينا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى سعيد خطيب زاده مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم الخارجية، حضر مهديبور مساعد الشؤون الاعلامي في وزارة الإرشاد ومجموعة من كبار المدراء في وزارة الخارجية.

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أمير عبداللهيان يعقد ندوة مع مدراء وسائل الإعلام