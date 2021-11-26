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الاحتلال يجدّد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس 4 أشهر

الاحتلال يجدّد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس 4 أشهر
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الإقامة الجبرية لمحافظ القدس عدنان غيث أربعة أشهر، بعد استدعائه والتحقيق معه لساعات في مركز توقيف "المسكوبية" في القدس المحتلة.

العالم _ فلسطين

وقالت محافظة القدس، في خبر صحفي نشر مساء الخميس: "إن مخابرات الاحتلال وجهت عدة تهم أثناء التحقيق معه، من بينها عدم الالتزام بقرارات المنع العسكرية الصادرة بحقه، والاستمرار بالاتصال والتواصل مع قيادات فلسطينية، والاستمرار بتقديم المساعدات لأبناء القدس، إضافة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل بحسب ادعائهم".

ويتضمن القرار الصادر عن ما يسمى "وزير الأمن الداخلي" منعه من الذهاب إلى باقي مدن الضفة، وحظر التواصل مع السلطة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد دهمت، الاثنين والثلاثاء، منزل محافظ القدس الكائن في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وعلى أفراد من أسرته بالضرب.

وجددت سلطات الاحتلال في آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ، والتي قضت بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس، بالإضافة إلى منعه من التحرك أو الوجود داخل مدينة القدس، ومن التواصل مع 51 شخصية فلسطينية.

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الاحتلال يجدّد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس 4 أشهر

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