فلسطين تدين مصادقة 'إسرائيل' على بناء 372 وحدة استيطان بالضفة

العالم _ فلسطين

واعتبرت الخارجية في بيان ، أن ذلك يمثل "امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل وفي الضفة الغربية المحتلة".

كما دانت الخارجية "توجه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتصوغ القيام بزيارة للمستوطنة للمشاركة في احتفال عيد الأنوار، ونيته إضاءة شمعة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف وباحاته، في خطوة استفزازية مرفوضة".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة كريات أربع".

كما حذرت من "المحاولات الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تشتيت الاهتمام الدولي في القضية الفلسطينية والرافض للاستيطان نحو اتجاهات إقليمية أخرى، خاصة نتائج وتداعيات البناء الاستيطاني على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، "الوفاء بالتزاماتهم وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة".

وكشفت القناة الإسرائيلية السابعة الخميس، أن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، في مجلس مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، وافقت على بناء 372 وحدة سكنية جديدة بالمستوطنة".

وقالت القناة (تابعة لتيار الصهيونية الدينية المتطرف)، إن المجلس "وافق خلال العامين الماضيين على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق تجارية وحرم جامعي، في مستوطنة كريات أربع".

وأقيمت مستوطنة كريات أربع، عام 1968 على أراض من مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتضم أكثر من 7510 مستوطنين، حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) لعام 2021.