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السودان..الإفراج عن ساسة بعد بدء إضراب عن الطعام

السودان..الإفراج عن ساسة بعد بدء إضراب عن الطعام
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الإعلام السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

العالم-السودان

وتم الإفراج أيضا اليوم السبت عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ، هذا ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.

وقال حزب "المؤتمر السوداني"، في وقت سابق، إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وأفرجت السلطات السودانية خلال يومي الاثنين والجمعة عن العديد من السياسيين والنشطاء المدنيين البارزين الآخرين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة يوم الأحد.

وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.

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