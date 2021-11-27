سوريا وسموم امريكا والارهابيين

العالم - مع الحدث

هل تكشف المعلومة ما اكدته دمشق لجهة دعم الامريكيين لهؤلاء بالسلاح الكيماوي؟ وماذا يعني ارسال امريكا بذار قمح مسموماً الى الحسكة للقضاء على الموسم الزراعي؟ وكيف تعاملت دمشق مع تقارير فلاحين في هذا الشأن طالبة التخلص منها نهائياً؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحثة بالشؤون الاقليمة والدولية هدى رزق، والخبير بالشؤون الجماعات الإرهابية حسام طالب، والخبير بالشؤون الروسية الدكتور سيرغي فوربيوف.