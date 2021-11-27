أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

وطن امروز ..

الصعود لمدارات أعلى .. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تسريع مسار تطوير المشاريع الفضائية

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم إنسحاب أمريكا ثانية من الإتفاق النووي

اطلاعات...

وزير الخارجية ..التوصل لإتفاق سريع أمر ممكن إذا ما إنتهجت القوى الغربية نهجا بناءً

رسالت...

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب في الملعب الأمريكي, وغروسي يقلب الحقائق بصلافة

عصر ايرانيان ..

فكرة الإتفاق المؤقت في مفاوضات فيينا مجرد فخ أمريكي لإيران.

ايران ..

الحشد الشعبي بالعراق يحبط مخطط هجوم إرهابي داعشي إستهدف بغداد

جام جم ..

المفوضية العليا للإنتخابات بالعراق تعلن نهاية الفرز اليدوي للأصوات للصناديق التي ترتبط بالطعون

جوان ..

أوكرانيا تدق طبول إشعال نيران حرب بين حلف الناتو وروسيا.

آرمان ملي..

روسيا تحذر من أن أوكرانيا تستعد لإجتياح إقليم دونباس ذي الأغلبية السكانية من أصول روسية

حمايت ..

إستمرار الإحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وسقوط سعر الليرة التركية في مدينة إسطنبول

خراسان ..

تصاعد الحرب الكلامية وتبادل الإتهامات بين لندن وباريس حول كارثة اللاجئين في بحر المانش

كيهان ..

وزارة الخارجية .. تقديم ضمانات وإلغاء الحظر بالكامل الشرطان الرئيسيان لنجاح مفاوضات فيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdعصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان حذرت من اهداف الغرب السلطوية في المفاوضات النووية وكتبت في افتتاحيتها، لا نهاية لمطاليب الغرب السلطوية، .. زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي استهدفت دفع بلادنا لتقديم تنازلات عبر قبول بقاء قيود واجراءات حظر وفي الوقت الذي ينص فيه قرار مجلس الشورى على الغاء كل اشكال الحظر بالكامل وبدفعة واحدة..والواقع هو انه لا ينبغي فسح المجال أمام أي إستغلال للقوى الغربية لحسن نوايا بلادناعلى صعيد الإتفاق النووي لتحقيق أهدافها السلطوية.

ان القوى الغربية اثبتت عدم مصداقيتها مرارا ومن الخطأ ان يتصور احد بـأن ارسال هذه القوى لغروسي الى طهران استهدف ايجاد ارضية تعاون اكبر بين هذه الوكالة وايران , فغروسي جاء لحث ايران على تقديم تنازلات يؤدي تقديمها الى طرح القوى الغربية للمزيد من المطالبات السلطوية التي لا تشمل الموضوع النووي وحده بل تمتد لقضايا سيادية ايرانية اخرى ايضا .

ابرار ..

في سياق مفاوضات فيينا ايضا كتبت صحيفة ابرار في تقريرها حول تأكيد الناطق باسم الخارجية، ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي بالكامل،..قال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة بكل صراحة ووضوح عشية استئناف مفاوضات فيينا .. يجب إلغاء كل أشكال الحظر الأمريكي بالكامل وبدفعة واحدة بشكل عملي وقابل لإجراء إختبارات للمصداقية.

خطيب زادة نفى ماتناقلته بعض الانباء بشأن مقترحات مطروحة لالغاء الحظر بصورة تدريجية بشكل خطوة فخطوة , مؤكدا ان ايران اوضحت موقفها بصورة صريحة بشان الالغاء الكامل وبدفعة واحدة للحظر خلال كل جولات المفاوضات في فيينا كما اوضحت بان هدفها من وراء الحضور في هذه المفاوضات هو الغاء الحظر.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقاله، أمريكا تخطط لتقسيم اليمن،... هناك انباء عن اجراء المبعوث الامريكي الخاص باليمن "تيم ليندر كينغ " للقاءات و مشاورات مع بعض الاطراف المعنية بالازمة اليمنية حول امكانية تقسيم اليمن الى شمالي وجنوبي .

إن مثل هذه اللقاءات والمشاورات تعكس واقع فشل أمريكا والتحالف السعودي ميدانيا ودبلوماسيا في اليمن وبالطبع لا يمكن تجاهل مدى خطر هذا السناريو على مستقبل اليمن وشعبها المظلوم في ظل رهان واشنطن والرياض وابو ظبي على ميلشيات من المرتزقة بجنوب اليمن , ولكن في كل الاحوال قد يرتبط الموضوع ايضا بمحاولة ابتزاز حركة انصار الله اليمنية لدفعها للجلوس الى طاولة المفاوضات من موقع ضعف بعرقلة تقدمها لتحرير محافظة مارب بالكامل عبر التلويح ببعبع التقسيم هذا .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة وزير الحرب الصهيوني للممغرب في مقالها، المغرب معبر لخیانة القضية الفلسطينية،.... ان زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للرباط تجسد واقع رهان الكيان الصهيوني وامريكا على تعزيز قدرات المغرب العسكرية والامنية لصالح تحويل هذا البلد الى بؤرة ضغط ضد بلدان شمال افريقيا وخاصة الجزائر لدفعها في مسار التطبيع.

غانتس أبرم إتفاق تعاون عسكريا وأمنيا مع نظيره المغربي بالرباط يتضمن مبيعات أسلحة ونظم أمنية صناعة "إسرائيلية " وبالطبع جاءت زيارة غانتس بعد ثلاثة اشهر من رفع التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان من مكتبي اتصال الى سفارتين خلال زيارة وزير الخارجية الصهيوني" يائيرلابيد" للرباط .

ولا ينسى احد ان النظام المغربي اعترف رسميا العام الماضي بالكيان الصهيوني مقابل اعتراف امريكا بالصحراء الغربية كجزء من المغرب ومقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية امريكية.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها، الإمارات والكيان الصهيوني يقيمان قاعدة بسقطرى، ... تحدثت محافل اعلامية يمنية عن تحركات اماراتية لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة " عبد الكوري " في ارخبيل جزر سقطرى اليمني بالبحر الاحمر باشراف خبراء ومستشارين صهاينة .

موقع السادس والعشرين من سبتمبر اليمني تحدث عن قيام سفن إماراتية وطائرات عمودية للكيان بنقل أسلحة ومعدات للجزيرة ونقل هذا الموقع عن محافل يمنية عليمة قولها ان هذه التحركات ترتبط بمخطط لاقامة قاعدة عسكرية اماراتية " اسرائيلية " مشتركة في هذه الجزيرة الاستراتيجية التي تعتبر جزءا من ارخبيل سقطرى اليمني.

خراسان ..

في تعليقها، الإرهاب الغربي ضد المقاومة، كتبت صحيفة خراسان..تتسابق بلدان اوروبية في اظهار عبوديتها للصهيونية العالمية فبريطانيا اعلنت عن تصنيف حركة المقاومة حماس منظمة ارهابية وسارعت استراليا اثرها الى ادراج حزب الله لبنان في قائمة الارهاب, إن ما يحدث هو هجوم إرهابي غربي بكل معنى الكلمة على منظمات مقاومة تدافع عن حقوق شعوبها مقابل كيان غاصب ان هذا الارهاب يستهدف دعم الكيان الصهيوني على حساب الحق والعدالة والمبادئ الانسانية.

وبالطبع يرتبط تصنيف القوى الغربية لحزب الله كتنظيم ارهابي بمحاولات تهميشه في المعادلات السياسية بلبنان لصالح قوى داخلية معروفة بارتباطها بالغرب.