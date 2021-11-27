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عصا موسى

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اختراق مجموعة "عصا موسى" لمواقع حساسة في الكيان الصهيوني وحصولها على معلومات حساسة من داخل هذا الكيان.

العالم - انقلاب الصورة

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