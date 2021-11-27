السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بوركينا فاسو.. تظاهرات ضد عجز الحكومة عن وقف "القاعدة"

بوركينا فاسو.. تظاهرات ضد عجز الحكومة عن وقف
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أطلقت الشرطة العسكرية في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرة احتجاج على فشل الحكومة في وقف عنف المتشددين.

العالم - افريقيا

وذكرت الوكالة أن قنابل الغاز استخدمها الأمن لمنع نحو مئة من المتظاهرين من التقدم إلى وسط المدينة، لكنهم بعد أن انسحبوا إلى الشوارع الجانبية بدأوا في إقامة الحواجز وإشعال النار في إطارات السيارات وصناديق القمامة.

ودعا معارضون للرئيس روك كابوري إلى تجديد الاحتجاجات بعد تصاعد هجمات المتشددين في بوركينا فاسو في الآونة الأخيرة، وكان من بينها هجوم نفذه متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" أودى بحياة 49 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة مدنيين.

ووقع الهجوم منذ أسبوعين بالقرب من بلدة إيناتا في شمال البلاد وكان الأكثر دموية ضد قوات الأمن، منذ اندلاع تمرد في عام 2015، وأشعل هذا الهجوم الغضب على الحكومة والقوات الفرنسية التي تدعمها.

روابط ذات صلة

20 قتيلا حصيلة هجوم إرهابي في بوركينافاسو

إصابات في بوركينا فاسو إثر تظاهرات ضد مرور رتل عسكري فرنسي

إيران تدين الهجوم الارهابي في بوركينا فاسو

مقتل 20 شخصا بهجوم لمتشددين شمال بوركينا فاسو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعز.. إحراق صور 'منصور هادي' بعد وصول القمح لاسعار خيالية

الامن الإيراني: اعتقال 67 من العناصر الرئيسية لأحداث الشغب في اصفهان

الأسرى الفلسطينيون يناضلون لانهاء سياسة 'القتل البطيء'

ايران.. رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على التحرك لحل المشاكل الاقتصادية

سورية تشارك في فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري بباكستان

رئيسي يوجه باستمرار التطعيم ضد كورونا لتحقيق الوضع المطلوب في البلاد