نجل ناشط بحريني يدخل اليوم الثالث من الإضراب أمام سفارة البحرين بلندن

العالم- البحرين

أعلن مشيمع الإضراب بعد أسبوع من الاحتجاج امام السفارة تضامنا مع المعتقلين السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الرمز حسن مشيمع والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي دخل الشهر الخامس من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته في سجن جو وعلى مصادرة أبحاثه.

يضرب مشيمع عن الطعام في ظل برد قارص تشهده العاصمة البريطانية لندن, ذكر الناشط باستخدام البرد أداة للتعذيب في السجون البحرينية خاصة ذلك الذي تعرض له الرمز مشيمع والأكاديمي السنكيس.

ونقل الناشط على حسابه في تويتر جزءا من مرافعة والده في المحكمة البحرينية وجاء فيها أن الرمز تعرض للضرب واللكم في كل مواقع الجسد وسط برد شديد.

وكان مرتزقة آل خليفة يسكبون الماء البارد على جسده مع تشغيل المكيف.

كما كانت السلطات تستخدم الماء البارد لمنع المعتقلين من النوم مع تشغيل مكيف التبريد بأعلى طاقته خلال فصل الشتاء.

يذكر أن الرمز مشيمع والأكاديمي السنكيس يقضيان حكما بالسجن المؤبد في سجون آل خليفة على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي التي اندلعت في البحرين عام 2011.