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وسط النزاعات الداخلية.. إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن بناء سد النهضة

وسط النزاعات الداخلية.. إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن بناء سد النهضة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، عن موقف بلاده بشأن استکمال عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، وسط النزاعات الداخلية.

العالم - افريقيا

ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، اليوم، عن هابتامو إيتيفا، قوله: بجانب القتال، نحن مستمرون في بناء سد النهضة العظيم.

وأضاف أن البناء المنتظم والأعمال المتعلقة بسد النهضة تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى أن اكتمال المرحلة الثانية من السد، سيتيح توليد 600 إلى 700 ميغاواط من الكهرباء.

وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه نشر وحدات في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.

وتعهد الجيش بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامه.

وأوضح أن قواته تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.

وتخوض الحكومة الإثيوبية المركزية صراعا ممتدا منذ العام الماضي، ضد جبهة تحرير تيغراي، والذي تطور بشكل دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة إلى الحد الذي استدعى أديس أبابا إعلان الطوارئ وحث السكان على حمل السلاح، فيما طالبت دول عدة رعاياها بسرعة مغادرة البلاد.

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وسط النزاعات الداخلية.. إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن بناء سد النهضة

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