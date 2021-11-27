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تمساح ينقض على سائح صعد لالتقاط صورة

تمساح ينقض على سائح صعد لالتقاط صورة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

هاجم تمساح طوله 12 قدما سائحا في الفلبين صعد إلى حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي في متنزه بالفلبين.

العالم - حوادث

وذكرت "ديلي ميل" أن السائح نيهيمياس شيبادا كان يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو، قبل أن يلمح التمساح، مشيرة إلى أنه عتقد أنه من البلاستيك، ليقرر بعدها دخول حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي معه.

وبمجرد أن بدأ الرجل البالغ من العمر 68 عاما يلتقط الصور، فوجئ بالتمساح، الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار ونصف، ينقض عليه ويسحبه من ذراعه إلى الماء.

وأضافت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 68 عاما وقف لالتقاط الصور وهو يمسك هاتفه في يده فيما كانت الأخرى تتدلى من خصره، مشيرة إلى أن جلسة التصوير أخذت منعطفا مأساويا عندما اندفع التمساح الذي يبلغ طوله 12 قدما على ذراع الرجل وسحبه إلى الماء.

وأظهر مقطع فيديو نيهيمياس وهو يصرخ طلبا للمساعدة، بينما يجره التمساح من ذراعه اليسرى.

ولحسن حظه تمكن الضحية من الهروب من فكي التمساح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، حيث كشفت الفحوصات أنه أصيب بكسور، إضافة إلى بعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وفخذه.

وبعد الحادث، ألقت عائلة نيهيمياس باللوم على المدينة الترفيهية لعدم وضعها لافتات تحذر الزوار من خطورة التماسيح.

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