فيديو مرعب لسمكة قرش "زومبي" تبحث عن طعام

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وتظهر السمكة في الفيديو وهي تبحث عن فريسة جديدة لها، على الرغم من فقدانها جزءا كبيرا من جسدها إثر حادث هجوم تعرضت له مؤخرا من جانب أسماك متوحشة.

ويبين الفيديو مواصلة سمكة القرش البحث عن غذائها على الرغم من إصابتها الجسيمة.

والتقط الفيديو من قبل العالم والدكتور ماريو ليبراتو، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن "أسماك القرش تأكل أسماك القرش، وهذا أمر معروف، لكن من الصعب جدا تصويرها وتوثيقها".

ووقع الحادث أمام عيون ليبراتو وفريقه قبالة سواحل إسبانيا، بعد أن أطلقوا سراح سمكة القرش المحيطية ذات رأس أسود في البحر، والتي بعد وقت قصير من تحريرها تعرضت لهجوم من مجموعة من الأسماك المفترسة، بما في ذلك أسماك القرش الثور.

ومزقت الأسماك المتوحشة سمكة القرش المتحررة مؤخرا وتناولت جزءا هائلا من جانبها، ورغم ذلك، فقد صمدت واستمرت في السباحة أمام العالم، ماريو ليبراتو وفريقه العلمي لمدة 20 دقيقة، قبل أن تنفق متأثرة بجراحها.