اقتدار ايران الاسلامية مرهون بالملاحم المشرفة لشهدائنا الابرار

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مؤسسة الشهيد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لمناسبة حلول الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد العالم الايراني "الدكتور محسن فخري زادة".

وحيّا "قاضي زادة" في بيانه، ذكرى هذا الشهيد العظيم وجميع شهداء الوسط العلمي في ايران؛ مؤكدا انه يتعين على ابناء الوطن التحلي بارادة حازمة من اجل المضي على نهج هؤلاء الشهداء.

واعتبر ان الشهيد فخري زادة، كان عالما ايرانيا مخلصا وخبيرا واحد النخب العلمية المؤثرة في مجال الصناعة الصاروخية الايرانية، الذي اغتالته ايدي الغدر الغاشمة والشريرة؛ ليرتقي شهيدا الى جوار ربه.

وشدد قاضي زادة، على ان "الشعب الايراني سوف لن ينسى ابدا هذه الجريمة النكراء والخطوة الجبانة وغير الانسانية التي دلّت على هلع اعداء الاسلام والثورة الاسلامية الذين لا يريدون للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني الشموخ والاقتدار".

وفي الختام، حيّا رئيس مؤسسة الشهيد، ذكرى العالم الايراني الشهيد محسن فخري زادة، "لمناسبة مرور عام على جريمة اغتياله الجبانة التي نفذتها ايدي الارهابيين الاثمة"، وذكرى جميع الشهداء الابرار؛ سائلا العلي القدير ان يحشره في عليين ومع الابرار والصالحين.