شاهد..أضرار جسيمة تخلفها العاصفة آروين في بريطانيا

العالم - خاص بالعالم

مكتب الأرصاد الجوية اطلق تحذيرات من اللونين الأحمر والبرتقالي، معتبرا أن خطورة الرياح لا تزال قائمة مع توقعات بهبوب رياح قوية للغاية في العديد من الأماكن، وحذر مكتب الأرصاد الناس من الإقتراب من الساحل في وقت تمثل الأمواج والركام خطرا على الحياة، مشيرا الى أن العديد من الطرق ما زالت مغلقة ولا يسمح بالتنقل فقط عند الضرورة القصوى.



شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية اعلنت انقطاع الكهرباء عن حوالي 80 ألف منزل في اسكتلندا كما أبلغت شبكة الطاقة الشمالية في المملكة المتحدة، أيضًا عن انقطاع الخدمة عن خمسة وخمسين ألف عميل بشكل رئيسي في نورثمبرلاند ومقاطعة دورهام وتاين ووي، كما حدثت بعض الانقطاعات في أيرلندا الشمالية.

أضرار العاصفة آروين طالت كذلك خدمة القطارات السريعة شمال نيوكاسل والتي تم تعليقها، فيما أغلقت الطرق بسبب الركام المتساقط في أجزاء من اسكتلندا كذلك تسببت الثلوج والأشجار المقتلعة باختناقات على طرق في أنحاء شمال إنكلترا واسكتلندا، مرغمة العديد من السائقين على النوم في آلياتهم ليلا وفق شرطة المرور ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلقت قرابة مئة وعشرين شاحنة في الثلج على جزء من الطريق السريع بين مانشستر وليدز قبل إرسال الجرافات لتخليصها.