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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل الى العاصمة التركمنستانية عشق اباد لحضور قمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل الى العاصمة التركمنستانية عشق اباد لحضور قمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي
الأناضول:الرئيس التركي يأمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة بعد هبوط الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأسبوع الماضي
رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: نحذر الاعداء من أي مغامرة لشرعنة وجودهم غير المشروع في المنطقة لاسيما في الخليج الفارسي وبحر عمان
الرئيس رئيسي: اتمنى ان تكون الزيارة فرصة لتطوير العلاقات الاقليمية
الرئيس رئيسي: من الاهداف الاخرى للزيارة هي الاجتماع مع الرئيس التركماني وكبار مسؤولي تركمنستان
الرئيس رئيسي: العلاقات الاقليمية تعتبر من اولويات سياسة ايران الخارجية
الرئيس رئيسي: من الاهداف الاخرى لهذه الزيارة اللقاءات الثنائية التي تجمعنا مع زعماء المنطقة
الرئيس رئيسي: الهدف من الزيارة هو المشاركة في قمة ايكو للتعاون الاقتصادي
مراسم توديع الرئيس إبراهيم رئيسي لدى توجهه الى تركمنستان لحضور قمة ايكو
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل الى العاصمة التركمنستانية عشق اباد لحضور قمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش
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